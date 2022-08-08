В Петрозаводске зарегистрировали 1500-го рожденного в 2022 году малыша

В Петрозаводске 5 августа была составлена юбилейная, 1500-я запись о рождении в 2022 году. Об этом сообщает паблик Управления ЗАГС Карелии.

Малышка Есения появилась на свет у Андрея Евдокимова и Марии Аксеновой. Специалисты отдела поздравили счастливых родителей и пожелали девочке расти здоровой, веселой и жизнерадостной, даря множество радостных и ярких мгновений своим близким.

Напомним, что ранее в Карелиястате рассказали о том, что рождаемость в республике в этом году снизилась в сравнении с 2021 годом. Фото Управления ЗАГС Карелии