В мэрии назвали сроки проведения ярмарок в Карелии

В ближайшее время в Карелии пройдут еще три ярмарки. Две состоятся в Петрозаводске, а третья – в Кондопоге. Об этом сегодня сообщили на планерке в мэрии.

С 26 по 28 августа в створе проспекта Ленина на Онежской набережной пройдет ярмарка-фестиваль «Карельские продукты». Здесь будут торговать ягодами и грибами.

Со 2 по 4 сентября на парковке торгового центра на Древлянке пройдет ярмарка «Три Спаса – на всю зиму запасы». Как написал в своем аккаунте глава города, ярмарка будет посвящена трем Спасам: яблочному, медовому и ореховому.

8 и 9 сентября в Кондопоге состоится фестиваль «Сыры Карелии». В городе бумажников продукцию представят карельские сыровары. (фото unsplash.com, Andra C Taylor Jr)