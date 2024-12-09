В Петрозаводске водитель маршрутки № 9 выиграл автомобиль

7 декабря в Петрозаводске состоялся финал акции в честь десятилетия ТРК ЛОТОС PLAZA и двадцатилетия гипермаркета «Сигма». Главный приз - автомобиль получил Вячеслав, водитель городского автобуса № 9.

Розыгрыш автомобиля оказался драматичным: несколько человек, чеки которых вытащили из лототрона, не пришли на праздник. А это было одним из главных условий - личное присутствие.

Всего в акции приняли участие более семи тысяч человек. Повезло водителю Вячеславу, он стал обладателем новенького авто за два миллиона рублей.

Вячеслав признался, что никогда ничего не выигрывал, поэтому не очень верил в свою удачу. А в холдинге «Лотос» пообещали, что это не последняя масштабная акция для покупателей. // Видео: телеканал "Ника плюс".