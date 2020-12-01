В Петрозаводске водитель автобуса обокрал пассажирку

В полицию Петрозаводска обратилась 20-летняя девушка. Она рассказала, что забыла в автобусе сумку. Среди прочих вещей в ней лежала банковская карта. Вскоре девушка стала получать сообщения о списании денег со счета. Всего было похищено более двух тысяч рублей, сообщает пресс-служба МВД по РК.

Под подозрение попал водитель автобуса. Он признался, что нашел в салоне женскую сумку и проверил ее содержимое. Обнаружив карту, он провел с ней более 50 операций через терминал.

По факту кражи возбуждено уголовное дело. Подозреваемый возместил ущерб.