Жительницу Карелии осудили за невыплату алиментов детям

В Питкярантском районе местную жительницу осудили за невыплату алиментов на содержание своих несовершеннолетних детей. Она задолжала им более 1 100 000 рублей, сообщает Управление ФССП по Карелии.

Женщина уклоняется от уплаты алиментов в течение долгого времени. Она нигде не работает, злоупотребляет спиртным, имущества у нее нет.

В первый раз мировой суд назначил горе-матери наказание в виде 150 часов обязательных работ. Отработав положенное, женщина не предприняла никаких шагов к тому, чтобы исправиться. Тогда в отношении нее завели уже уголовное дело.

Приговором суда жительница Карелии получила 6 месяцев исправительных работ. Часть ее заработка будет удерживаться в пользу детей. Фото zhiznonline.ru