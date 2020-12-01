01 декабря 2020, 09:44
На трассе «Кола» автомобиль вылетел в кювет и врезался в дерево
После аварии в Приладожье девушке потребовалась помощь медиков
Девушка пострадала в аварии на трассе «Кола» в Сортавальском районе. Дорожный инцидент произошел днем 30 ноября. Подробности сообщили в Госавтоинспекции Карелии.
В полдень 33-летний водитель автомобиля «Ниссан» не справился с управлением. Машина съехала в придорожный кювет и врезалась в дерево.
Травмы получила 29-летняя пассажирка. Девушку госпитализировали. (фото vk.com)