01 декабря 2020, 09:44
Происшествия

На трассе «Кола» автомобиль вылетел в кювет и врезался в дерево

После аварии в Приладожье девушке потребовалась помощь медиков

Девушка пострадала в аварии на трассе «Кола» в Сортавальском районе. Дорожный инцидент произошел днем 30 ноября. Подробности сообщили в Госавтоинспекции Карелии.

В полдень 33-летний водитель автомобиля «Ниссан» не справился с управлением. Машина съехала в придорожный кювет и врезалась в дерево.

Травмы получила 29-летняя пассажирка. Девушку госпитализировали. (фото vk.com)

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авария
ДТП
новости Карелии
ГИБДД
Сортавальский район
«Кола»