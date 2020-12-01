Молодую петрозаводчанку обокрали во время отдыха с подругами

В полицию Петрозаводска обратилась 23-летняя горожанка. Она рассказала, что у нее украли мобильный телефон, сообщает пресс-служба МВД по РК.

Под подозрение попал 21-летний мужчина. Молодой человек во всем признался. Он рассказал, что отдыхал в одном из заведений и приметил компанию девушек. Одна из них положила свой мобильник на край сиденья. Выбрав подходящий момент, молодой человек похитил гаджет. Он собирался продать телефон, но не успел.

Возбуждено уголовное дело по факту кражи. Ведется следствие. Фото biz-svet.ru