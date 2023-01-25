В Петрозаводске разыскивают подозреваемого в краже

Сотрудниками уголовного розыска Петрозаводска устанавливается местонахождение мужчины, подозреваемого в хищении товара из магазина, сообщили в пресс-службе МВД Карелии.

По данным правоохранителей, он может быть причастен к краже на сумму 15 тысяч рублей.

В полиции просят всех, кому что-либо известно о разыскиваемом, сообщить информацию по телефону: 8-953-545-37-48. Конфиденциальность гарантируется. // скриншот видео: 10.мвд.рф.