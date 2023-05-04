04 мая 2023, 10:46
В Петрозаводске пройдут соревнования по спортивному ориентированию
Соревнования по спортивному ориентированию «Российский азимут» состоятся на Кургане 28 мая
28 мая в Петрозаводске на трассах спортивного комплеса «Курган» пройдут традиционные соревнования по спортивному ориентированию «Российский азимут».
В этом году для ориентировщиков будет подготовлена "гонка профессионалов", а также соревнования для всех желающих и открытый семейный класс, в котором смогут участвовать взрослые и дети.
«Российский азимут» - это большое физкультурное мероприятие с интерактивной программой с элементами ГТО и спортивного ориентирования.
Организаторы - Министерство образования и спорта Карелии, Центр спортивной подготовки и Федерация спортивного ориентирования республики. // Фото: Министерство спорта Карелии.
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