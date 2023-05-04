В Петрозаводске пройдут соревнования по спортивному ориентированию

28 мая в Петрозаводске на трассах спортивного комплеса «Курган» пройдут традиционные соревнования по спортивному ориентированию «Российский азимут».

В этом году для ориентировщиков будет подготовлена "гонка профессионалов", а также соревнования для всех желающих и открытый семейный класс, в котором смогут участвовать взрослые и дети.

«Российский азимут» - это большое физкультурное мероприятие с интерактивной программой с элементами ГТО и спортивного ориентирования.

Организаторы - Министерство образования и спорта Карелии, Центр спортивной подготовки и Федерация спортивного ориентирования республики. // Фото: Министерство спорта Карелии.



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