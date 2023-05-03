В Петрозаводске прошел фестиваль бега

Почти 250 любителей спорта и активного образа жизни пришли поддержать акцию и пробежать свой «километр здоровья». Дети бежали дистанцию длиной полкилометра, мужчинам и женщинам пришлось преодолеть километр.

«Акция замечательная! Решили с детьми, что и впредь будем принимать участие! А награда — совместное времяпровождение на свежем воздухе! Спасибо большое!»,— делятся эмоциями участники на страничке «Километр здоровья Петрозаводск».

В этой акции нет победителей и проигравших! Каждый участник на финише получил памятный приз и заряд хорошего настроения. // фото со странички Сергея Пасечникова, МУ «Дирекция спорта» во «ВКонтакте»