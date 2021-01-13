В Петрозаводске проводится мониторинг ледовой обстановки

Сегодня сотрудники мэрии, совместно с инспекторами ГИМС, вновь проверили состояние льда на водоемах карельской столицы, сообщает сайт городской администрации.

У берега Онежского озера в районе улиц Московская и Онежской Флотилии толщина льда сейчас составляет от 6 до 9 сантиметров. Это означает, что выход на водоем пока запрещен.

Лососинка еще не замерзла. Относительно теплая погода, стоявшая ранее, не позволила сформироваться безопасному ледовому покрову.

Администрация напоминает жителям и гостям Петрозаводска о необходимости соблюдения правил поведения на водоемах зимой. Прогулки и рыбалка в период, когда толщина ледового покрова составляет менее 10 сантиметров, могут привести к трагедии.

Фото с сайта гордской администрации