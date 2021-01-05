05 января 2021, 15:11
Общество

В Петрозаводске появилась рождественская «елка желаний»

Карельская столица присоединилась к акции «Елка желаний» в рамках всероссийского проекта «Мечтай со мной»

На территории Александро-Невского собора установили елку с рождественскими просьбами ребят из семей, находящихся в трудной жизненной ситуации. Как это работает? Дети оставляют на елке письма со своими рождественскими желаниями, а известные люди эти желания исполняют.

Главный редактор телекомпании «Ника», депутат Заксобрания Карелии Андрей Мазуровский тоже принял участие в рождественской акции. Подробности — в нашем видеоматериале.

Подарки детям будут вручать 7 января — в день Рождества Христова. 

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