В Петрозаводске появилась рождественская «елка желаний»

На территории Александро-Невского собора установили елку с рождественскими просьбами ребят из семей, находящихся в трудной жизненной ситуации. Как это работает? Дети оставляют на елке письма со своими рождественскими желаниями, а известные люди эти желания исполняют.



Главный редактор телекомпании «Ника», депутат Заксобрания Карелии Андрей Мазуровский тоже принял участие в рождественской акции. Подробности — в нашем видеоматериале.

Подарки детям будут вручать 7 января — в день Рождества Христова.