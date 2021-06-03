В Петрозаводске построят необычный ФОК

В Петрозаводске в рамках федерального проекта «Спорт - норма жизни» (нацпроект «Демография») установят физкультурно-оздоровительный комплекс открытого типа. Он появится на стадионе лицея №40.



В центре ФОКОТа – будет открытая универсальная спортплощадка, где можно играть в футбол и хоккей. Вокруг – четыре беговые дорожки по 200 метров с травмобезопасным покрытием, сообщает пресс-служба Законодательного собрания региона.

Предусмотрены площадка для игры в стритбол, зона воркаута и уличных тренажеров со спортивным инвентарем, трибуна для зрителей. На приобретение оборудования была предоставлена субсидия в 20,1 млн рублей из федерального бюджета. Порядка 20 миллионов Петрозаводск получит из республиканского бюджета на подготовку площадки под размещение спортобъекта. Открыть его планируют осенью 2021 года.

Заниматься спортом на новом объекте смогут не только лицеисты, но и петрозаводчане. Для этого будут определены часы посещений. (фото пресс-центр ЗС РК)