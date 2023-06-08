В Петрозаводске отмечают День Карелии

Сегодня Республика Карелия отмечает 103 года со дня образования государственности. Напомним, 8 июня 1920 года было подписано постановление ВЦИК «Об образовании Карельской трудовой коммуны».

Официальные мероприятия в Петрозаводске начались с возложения венков и цветов к мемориальному комплексу «Вечный огонь». В церемонии приняли участие юнармейцы, кадеты, представители общественных и национальных организаций, ветераны Великой Отечественной войны, руководители ведущих предприятий и органов власти Карелии, в том числе Глава Республики Карелия Артур Парфенчиков.

Также состоялась встреча Главы региона с Почетными гражданами, в том числе с вновь избранными. Напомним, Указом Главы Карелии о «Почетном гражданине Республики Карелия» в 2023 году этого звания удостоены ветеран Великой Отечественной войны Константин Панов, генеральный директор АО «Карельский окатыш» Максим Воробьев, заслуженный строитель РФ, генеральный директор АО «Специализированный застройщик «Строительная компания «Век» Евгений Воскобойников, директор Онежского судостроительно-судоремонтного завода Владимир Майзус.

В День Карелии Артур Парфенчиков вручит жителям республики государственные награды. Так, за большой вклад в развитие отечественной культуры и искусства, многолетнюю плодотворную деятельность медаль ордена «За заслуги перед Отечеством II степени» будет вручен профессору кафедры Петрозаводской государственной консерватории имени Глазунова Вере Ивановне Ниловой. Указ об этом подписал Президент России Владимир Путин.

Торжества, приуроченные к празднику, пройдут в этом году 26 августа в Питкярантском районе. Напомним, решение о праздновании в последних числах лета ранее принималось для того, чтобы районы за летний период смогли подготовиться к празднику – провести работы по благоустройству, отремонтировать здания, дороги и т.д.

Так, в Питкяранте подрядчики отремонтировали улицу Гоголя, обновили центральную площадь, оборудовали парковку в Заводском сквере на месте снесенного аварийного жилья. Восстановили дорожное покрытие в пос. Салми на пересечении улиц Садовой и Свирских Дивизий. В дер. Рауталахти оборудовали уличное освещение. Провели и другие работы по благоустройству населенных пунктов района.

На 26 августа в Питкярантском районе запланированы концертная программа, выставка и фестиваль национальных культур «Многоликая Карелия», ярмарка ремесел народного прикладного творчества «Город мастеров», соревнования по народной игре кююккя, по футболу и многое другое. // Фото: gov.karelia.ru