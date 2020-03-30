В Петрозаводске начался карантин, улицы немноголюдны, люди – беспечны

Ничего подобного никто в мире еще не переживал. Коронавирус перевернул все наши представления. Теперь школьники уже не радуются, что могут не ходить в школу, с граждан преклонного возраста при покупке выпечки требуют паспорт, а сотрудники аптеки жалуются, что даже им не досталось масок. Журналист нашего издания прошелся по опустевшим улицам карельской столицы.

Утром 30 марта в карельской столице было немноголюдно. Хотя машин на дорогах хватало. Но, конечно, движение было не столь интенсивное, как в обычный понедельник. Трафик больше соответствовал разгару летних отпусков.



Строительный гипермаркет «Леруа Мерлен» стал первой точкой моего «турне». Возле строительного торгового центра около 11 часов было припарковано примерно пять – шесть десятков машин, полным ходом шла загрузка стройматериалов.

В торговом центре было пустовато. Сотрудники центра утверждали, что покупателей заметно поубавилось. На входе встречал дозатор для дезинфекции рук. Продезинфицировать руки можно было и внутри центра возле информационных стоек.

- Тележки у нас обрабатываются, идет постоянная влажная уборка помещения. Ручки, перила – все обрабатывается очень тщательно,

- успокоила сотрудница «Леруа Мерлен».

В соседнем гипермаркете «Сигма», напротив, было оживленно. На входе тоже можно было продезинфицировать руки. Почти все сотрудники гипермаркета были в защитных масках и перчатках.

Одна из покупательниц, выходя из овощного отдела, попыталась в качестве средства самозащиты натянуть полиэтиленовые перчатки, предназначенные для накладывания картофеля, свеклы, моркови. Когда я попыталась узнать о ноу-хау, женщина обиделась:

- Ничего смешно в этом нет. На всякий случай, хуже не будет.

Хотя, откровенно говоря, мне было не до шуток.

По громкой связи постоянно предупреждали о необходимости соблюдать дистанцию и несколько раз повторили, что время с 9 до 11 часов утра специально выделено для граждан старше 60 лет.

После 11 часов в «Сигме» были и молодые покупатели, и те, кому давно перевалило за 60. Очевидно, что жестко разделить потоки в крупных торговых центрах вряд ли удастся.

Продукты были в изобилии. Туалетная бумага, нарочито выставленная напоказ, словно просила, чтобы ее обязательно взяли впрок.

Другой дефицит пандемии в русской транскрипции – гречка – тоже спокойно лежала на полках, причем от двух разных производителей. Я, признаюсь, не удержалась и приобрела одну упаковку.

Неожиданно по торговому залу мимо меня в сопровождении двух женщин деловито прошел известный петрозаводский предприниматель Леонид Белуга. Естественно, я попыталась узнать, с какой целью Леонид Леонтьевич осматривает торговый зал.

- Мы здесь как инвесторы,

- Белуга был слегка растерян и явно торопился закончить разговор.

Он сообщил, что живет «в деревне и в Петрозаводске» и «вообще никуда не уезжал».

Когда я стояла в очереди в кассу, то заметила, что семья, стоящая сзади, явно пытается соблюдать дистанцию, держась от меня подальше. Кассир рассказала, что целый день работать в маске очень тяжело. По ее наблюдениям, покупателей было немного накануне – в воскресенье, а в понедельник народ повалил за покупками.

Возле торгового центра «Чапаевский» машин почти не было. В магазине ботовой техники DNS выдавали только заказы, которые покупатели сделали через интернет. В сам торговый зал никого не пускали.

На первом этаже центра расположен магазин «Магнит», где появилась надпись о том, что лица после 60 лет обслуживаются с 9 до 11 часов утра. Женщина на кассе рассказала, что утром было много молодых людей, которых просто не пустили в магазин:

- Молодежь мы даже не впускали. Кто заходил, мы их прямо выпроваживали! Молодые люди выходили без всякого разговора. До 11 часов обслуживали только пенсионеров.

Непривычно пустынно было возле петрозаводского автовокзала. Двери в здание вокзала были заперты. Но когда я подошла, выглянул охранник:

- У нас вокзал закрылся до конца апреля. Но, скорее всего, и дальше работать не будем. Автобусы ездят только для того, чтобы развозить медиков. Но это все официально. На автобусах так и написано, что по заказу, например, в перинатальный центр...

Нетипичнее всего выглядел проспект Ленина. Даже после полудня он был оглушительно пуст. Многочисленные магазины одежды и обуви были наглухо закрыты, центр «Макси» тоже не работал.

Правда, встречались и «островки бодрости». На скамеечке под ярким солнцем аппетитно поглощала выпечку, запивая кофе, несознательная пара.

- А вы не боитесь на улице перекусывать? – поинтересовалась я.

- Боимся. Но мы возвращаемся из поликлиники МВД, - решительно произнесла женщина, словно, факт посещения поликлиники силового ведомства как-то предохраняет от заразы.

Строже других к новым правилам торговли отнеслись в пекарне «Беккер».

Продавщица Анна рассказала, что утром обслуживали исключительно пожилых покупателей после 60 лет:

- После одиннадцати пришла женщина, которая была явно старше 60 лет. Я ей об этом сказала. Она стала спорить со мной: дескать, неужели я так плохо выгляжу. Я попросила в целях ее же безопасности предъявить паспорт. После 11 часов мы не обслуживаем покупателей старше 60 лет. Если возникают сомнения, то мы просим предъявить документы.

Молодым людям с 9 до 11 часов в пекарню «Беккер»лучше не соваться, их просто не обслужат, и таких случаев в Петрозаводске за два дня было уже немало.

Дезинфицирующие средства и маски у продавцов есть. Каждому покупателю продавцы вручают одноразовые влажные салфетки.

В магазине «Улыбка радуги» на проспекте Ленина я была единственным посетителем.

- Я каждый час протираю влажными салфетками торговые поверхности и руки.

- Дезинфицирующие салфетки и перчатки для персонала у нас в изобилии. Многие расплачиваются карточками, терминалы мы тоже обрабатываем. А масок для продавцов пока нет, но утром пришел товар, может быть, завтра мы будем в масках. Паники нет, но, конечно, чувствуется, что народа меньше становится,

- рассказала Алена.

По ее словам, дезинфицирующие салфетки, антибактериальные средства, моющие жидкости для уборки дома с содержанием хлора разбирают быстро. Возможно, на этой неделе салфетки опять появятся.

Банк «Хоум кредит» на проспекте Ленина был открыт. Сотрудница банка сообщила, что по-прежнему можно оформить кредит или депозит, а вот расчеты по взятым кредитам производятся теперь только через личный кабинет.

Отделения Сбербанка работали в обычном режиме. Никаких ограничений на проведение операций не введено.

В глаза бросилось только почти полное отсутствие клиентов, даже в обычно многолюдных офисах на центральном проспекте карельской столицы.

На дверях Социальной аптеки на проспекте Ленина красовалась надпись: «Масок нет».

Аналогичное предупреждение виднелось и на прилавке внутри аптеки. Видимо, граждане за последнюю неделю утомили фармацевтов бессмысленными вопросами. Ведь, признались сотрудники аптеки, масок нет даже для самих фармацевтов, которые вынуждены работать с открытыми лицами.

На набережной Варкауса гуляли и взрослые, и дети. Детский городок не пустовал, тренажеры тоже пользовались спросом. Две пожилые женщины в возрастной группе, которой строго-настрого велено сидеть дома, прогуливались по берегу озера.

- Страшно, конечно. Но я два дня дома просидела, у меня давление поднялось. Мы вышли ненадолго погулять, дистанцию держим, очень тяжело без воздуха,

- сказала женщина, представившаяся Маргаритой.

На детской площадке гуляли Ирина с дочкой лет десяти-двенадцати и молодая пара с маленьким ребенком.

- Мы все равно гуляем каждый день. А маски должны носить те, кто болеет, - убеждена Ирина.

- Но есть распоряжение, что детям до 14 лет нужно быть в масках, - уточнила я.

- Ну, я не знаю. Во-первых, масок нет, а, во-вторых, маска не спасет. Все гуляют, и мы гуляем каждый день по часу, - моя собеседница осталась при своем мнении.

Молодая пара с маленьким ребенком приехала из Чалны.

- Главное не паниковать. Пока в Петрозаводске случаев заражения нет. Мы в общественные места не ходим, только на открытых площадках гуляем. В аптеках нет ни антисептиков, ни масок. Мы в Петрозаводск приехали показать ребенка врачу. Детские поликлиники уже не принимают, если не экстренный случай. У нас была на завтра запись, ее отменили. Пришлось к платному врачу обращаться, нужно в плановом порядке врачей пройти. Решили, что лучше сейчас это сделать. Мало ли, потом еще хуже будет обстановка,

- рассказала Анастасия.

Крупный мужчина, который назвался Станиславом, активно работал ногами на тренажере.

- Мне надо двигаться. Я к людям не подхожу, держусь подальше, никому не мешаю. Не думаю, что я кого-то заражу, или меня кто-то заразит, - сказал он.

Рядом на другом тренажере грустно притулились две девочки. Как оказалось, сестры. Старшая Карина – десятиклассница, младшая Валерия учится в третьем классе. Карина охотно поделилась тяготами новой жизни:

- Нас родители с трудом отпускают погулять. Папа в командировке, вот мама пожалела, отпустила ненадолго подышать.

- Мы уже две недели взаперти сидим. Мне впервые в жизни мой телефон надоел. С друзьями не встречаемся, никого на улицу не отпускают!

- У моей подруги папа – врач. Он очень серьезно к ситуации относится. Подруга выходит на улицу только в маске и в перчатках. Теперь будем дистанционно учится. Но дома очень надоело сидеть, скучно...

Таким предстал Петрозаводск в первый рабочий день карантина-каникул. Да, мы до конца еще не осознаем, как могут измениться наша жизнь и наша судьба.

Мой одноклассник, который много лет живет в Бостоне, каждый день пишет мне тревожные сообщения, буквально умоляя не выходить из дома. Он искренне недоумевает, когда его родственники и большинство друзей из России с легкостью пренебрегают правилами личной безопасности.

Увы, по его словам, еще несколько недель назад в Америке тоже были уверены, что горы трупов - это не про США. Беспечность обошлась американцам слишком дорого...

Антонина Кябелева