16 июня 2020, 19:00
В Петрозаводске мужчину обвиняют в изнасиловании ребенка
Жертвой, по версии следователей, стала дочь сожительницы обвиняемого
В Петрозаводске мужчину обвиняют в изнасиловании несовершеннолетней, сообщает СУ СК по Карелии.
«В 2020 году обвиняемый, проживая в городе Петрозаводске, неоднократно насиловал несовершеннолетнюю девочку, которая является дочерью его сожительницы», - предполагают карельские следователи.
В настоящее время обвиняемый находится под стражей. Проводятся следственные действия, устанавливаются обстоятельства произошедшего. Наказание может составить до 15 лет лишения свободы.