В Петрозаводске мужчину обвиняют в изнасиловании ребенка

В Петрозаводске мужчину обвиняют в изнасиловании несовершеннолетней, сообщает СУ СК по Карелии.

«В 2020 году обвиняемый, проживая в городе Петрозаводске, неоднократно насиловал несовершеннолетнюю девочку, которая является дочерью его сожительницы», - предполагают карельские следователи.



В настоящее время обвиняемый находится под стражей. Проводятся следственные действия, устанавливаются обстоятельства произошедшего. Наказание может составить до 15 лет лишения свободы.