16 июня 2020, 19:00
Происшествия

В Петрозаводске мужчину обвиняют в изнасиловании ребенка

Жертвой, по версии следователей, стала дочь сожительницы обвиняемого

В Петрозаводске мужчину обвиняют в изнасиловании несовершеннолетней, сообщает СУ СК по Карелии.

«В 2020 году обвиняемый, проживая в городе Петрозаводске, неоднократно насиловал несовершеннолетнюю девочку, которая является дочерью его сожительницы», - предполагают карельские следователи. 

В настоящее время обвиняемый находится под стражей. Проводятся следственные действия, устанавливаются обстоятельства произошедшего. Наказание может составить до 15 лет лишения свободы.

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