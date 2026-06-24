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25 июня 2026
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Происшествия

В Петрозаводске курьер на электровелосипеде сбил ребенка на самокате

ДТП на пешеходном переходе на Ватутина в Петрозаводске попало на видео
столкновение на переходе
фото стопкадр с камеры CityLink

Авария с участием ребенка произошла в карельской столице накануне днем. И ребенок, и курьер передвигались на СИМ. Момент ДТП попал в объектив городской камеры наблюдения CityLink.

Столкновение произошло 24 июня в 12:14 в районе дома № 13 по улице Ватутина. В Госавтоинспекции сообщили следующее. 21-летний водитель двигался по дороге и сбил пешехода. 14-летняя девочка выехала на пешеходный переход на самокате. Курьер же был, предположительно, на электровелосипеде. На асфальт рухнули оба. Дорожная полиция еще разбирается в произошедшем.

Ранее мы писали о том, что женщину-водителя достали из перевернувшегося автомобиля на севере Карелии.

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