Исторический дом загорелся в центре Петрозаводска

Пожарные карельской столицы работали на улице Анохина

Фото "Петрозаводск говорит"

В среду, 24 июня, в 19:43 на пульт дежурного поступил сигнал о пожаре в доме №8 по улице Анохина. Об этом сообщает пресс-служба МЧС Карелии.

На место отправились три единицы техники и девять специалистов. Горела одна из квартир в четырехэтажном здании 1934 года постройки, которое является объектом культурного наследия. Пожар ликвидирован на площади 13 квадратных метров, не было допущено распространение огня на соседние помещения. Причина инцидента устанавливается.

Ранее сообщалось о том, что утром 25 июня вспыхнул пожар в больнице в Петрозаводске.