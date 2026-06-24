В Карелии две напуганные пенсионерки отдали мошенникам миллион рублей

Жительниц республики обманули по одной мошеннической схеме

Фото: Петрозаводск говорит

О том, как мошенники ввели в заблуждение жительниц республики, рассказали в МВД Карелии.

Так, 68-летней пенсионерке-петрозаводчанке пришла ссылка - предлагалось проголосовать за ремонт в доме. Горожанка перешла по ссылке, и ей посыпались сообщения с угрозами и оскорблениями. Женщина связалась со «службой поддержки». Дальше сценарий обмана развернулся по известной схеме: мнимые специалисты сообщили о взломе её личного кабинета на портале «Госуслуги», прислали некую доверенность на неизвестного мужчину, который может снять все деньги с её счетов, и предложили помощь, как сохранить накопления.

Следуя указаниям телефонных собеседников, петрозаводчанка сняла 600 тысяч рублей и перевела их, куда сказали, думая, что деньги вернутся после проверки. Однако этого не произошло. «Безопасный счёт» оказался мошеннической уловкой. Было возбуждено уголовное дело о мошенничестве в крупном размере.

Похожим образом аферисты обманули и пенсионерку из Кеми. Незнакомец под видом силовика сообщил в мессенджере 66-летней женщине, что ее подозревают в незаконной деятельности после общения с аферистами, и объяснил, как избежать неприятностей. Испуганная женщина обналичила 400 тысяч рублей и перечислила их по QR-коду на продиктованный счёт, надеясь, что так сможет защитить деньги. Теперь полиция поводит проверку.