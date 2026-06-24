Четверо мигрантов в Карелии попались на взятке

В отношении иностранных граждан возбудили уголовные дела

Скиншот с фото: Следком Карелии

Следком Карелии возбудил уголовные дела в отношении четырех человек. Их подозревают - в зависимости от роли каждого - в посредничестве во взяточничестве и покушении на дачу взятки.



Так, следователи Сортавальского следственного отдела возбудили уголовные дела в отношении четырех иностранных граждан 1966, 1967, 1985 и 1994 годов рождения, рассказали в пресс-службе ведомства.

По версии следствия, 23 июня текущего года один из подозреваемых пришел к начальнику местной полиции и предложил ему 40 тысяч рублей, чтобы полицейские не оформляли в отношении четверых иностранцев материалы о нарушении - мигранты незаконно работали в России.

Сотрудник полиции отказался от взятки и сообщил о преступлении. На месте происшествия следователи изъяли деньги, предназначенные для взятки.

Следователи устанавливают все обстоятельства преступной деятельности и собирают доказательства. На допросе у следователя злоумышленники признали вину. В отношении фигурантов избрали меру пресечения, не связанную с заключением под стражу.

Напомним, в Лахденпохском районе ранее были выявлены семеро нелегальных мигрантов. Один из нелегалов пытался дать взятку сотруднику полиции, чтобы остаться в России. Было возбуждено уголовное дело. Остальных мигрантов принудительно выдворят за пределы нашей страны.