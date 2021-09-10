10 сентября 2021, 17:21
Общество

В Петрозаводске будут на следующей неделе морить грызунов

Масштабная кампания по дератизации стартует в карельской столице

С крысами и мышами в Петрозаводске решили бороться системно. С 15 по 30 сентября в городе проведут дератизацию, сообщили в мэрии.

Морить грызунов собираются на расположенных во дворах контейнерных площадках, на уличных городских мусорках, в подвалах домов, в школах и детсадах, на иных объектах.

В администрации города отметили, что лишь совместные усилия петрозаводчан и организаций приведут к успеху в борьбе с грызунами.

Присоединиться к дератизации пригласили товарищества собственников жилья, управляющие организации и предприятия города.

Также власти призвали выбрасывать мусор лишь в предназначенные для этого контейнеры. Ведь скопление отходов способствует увеличению популяции крыс. // Фото: ivabalk/Pixabay

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новости Карелии
новости петрозаводска
грызуны
дератизация