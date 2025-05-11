В Петрозаводске большинство голосов пока получил парк «Лесной ключ»

Жители Карелии продолжают выбирать на портале Госуслуг объекты, которые предстоит благоустроить в следующем году. Уже более 19 тысяч человек отдали свой голос за благоустройство общественных территорий, сообщает пресс-служба правительства Карелии.

Из числа проголосовавших более 11 тысяч – это жители Петрозаводска. Горожанам предстоит выбрать три общественные территории из 16 предложенных.

Пока больше всего голосов – более 1700 – собрал парк Лесной Ключ. На 400 голосов отстает Новолососинский сквер. Замыкает тройку лидеров прибрежный парк Каменный Ручей в Сайнаволоке. Этот проект поддержали почти 1200 петрозаводчан.

Несколько десятков голосов отделяют от третьего места Сад Памяти Героев на Древлянке. Чуть больше 60 голосов пока горожане отдали Бородинскому скверу на Зареке.

Голосование продлится до 12 июня. © «Петрозаводск говорит»