МВД рассказало, сколько жителей Карелии участвовало в празднованиях

МВД Карелии рассказало о численности массовых мероприятий на День Победы в республике. Массовые мероприятия состоялись более чем в 120 населенных пунктах республики. В них приняли участие более 160000 человек, сообщает пресс-служба ведомства.

Наиболее массовые гуляния прошли в Петрозаводске, где торжественные мероприятия посетили более 100000 человек. Самой масштабной акцией стал «Бессмертный полк», к которому присоседились не менее 50000 петрозаводчан и гостей города.

В охране общественного порядка были задействованы более тысячи сотрудников МВД по Республике Карелия. Также для обеспечения безопасности граждан привлекались сотрудники Росгвардии, Петрозаводского линейного отдела на транспорте, работники частных охранных предприятий, представители добровольных народных дружин и российского казачества. Нарушений общественного порядка не допущено. © «Петрозаводск говорит»