В Петрозаводске 5 дней будет работать большая выставка-продажа одежды

С 22 по 26 сентября в ТЦ «Невский» пройдёт масштабная выставка-распродажа одежды, обуви и текстиля. Представлены товары для всей семьи по сниженным ценам. Очень выгодная возможность порадовать себя и семью обновками к предстоящим холодам и освежить предметы постоянного пользования.
- Тёплые носки, перчатки, варежки,
- Качественная обувь,
- Женская, мужская и детская одежда — все размеры,
- Домашний текстиль: постельное бельё, простыни на резинке, ночные сорочки,
- Модные сумки, посуда
Организаторы отмечают, что цены на выставке традиционно ниже рыночных, а выбор — шире, чем в обычных магазинах. Распродажа рассчитана на покупателей любого возраста и комплекции.
Только 5 дней – с 22 по 26 сентября.
ТЦ «Невский», пр. Невского, 30
Подробности — у консультантов на месте .
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