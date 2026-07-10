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12 июля 2026
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Маркет

В Петрозаводске 5 дней будет работать большая выставка-продажа одежды

Обновляем гардероб к холодному сезону и не переплачиваем
теплая одежда на стуле
Фото: https://www.freepik.com/author/freepik

С 22 по 26 сентября в ТЦ «Невский» пройдёт масштабная выставка-распродажа одежды, обуви и текстиля. Представлены товары для всей семьи по сниженным ценам. Очень выгодная возможность порадовать себя и семью обновками к предстоящим холодам и освежить предметы постоянного пользования.

  • Тёплые носки, перчатки, варежки,
  • Качественная обувь,
  • Женская, мужская и детская одежда — все размеры,
  • Домашний текстиль: постельное бельё, простыни на резинке, ночные сорочки,
  • Модные сумки, посуда

Организаторы отмечают, что цены на выставке традиционно ниже рыночных, а выбор — шире, чем в обычных магазинах. Распродажа рассчитана на покупателей любого возраста и комплекции.

Только 5 дней – с 22 по 26 сентября.

ТЦ «Невский», пр. Невского, 30
Подробности — у консультантов на месте .

На правах рекламы. ИП Никонов А.Н,  ОГРНИП 310325404200024, ИНН 323200774390. ERID

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