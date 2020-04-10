10 апреля 2020, 12:55
Образ жизни

В ПетрГУ пройдет горячая линия по дистанционному обучению

На вопросы студентов ответят проректор по учебной работе и руководитель профкома

Сегодня, 10 апреля,  в Петрозаводском государственном университете пройдет онлайн пресс-конференция по дистанционному обучению, сообщает паблик ПетрГУ.

На вопросы студентов и всех заинтересованных в обучении на удаленке ответит проректор по учебной работе Константин Тарасов. Трансляция пройдет в инстаграме (@kogetar) в 19:00.

Также свои вопросы в 19 часов можно адресовать руководителю профкома Алексею Бутенко. Это можно сделать на его странице Вконтакте или инстаграме @butenko_ptz.

 

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Метки: 
дистанционное обучение
ПетрГУ
горячая линия
пресс-конференция
Карелия
образование