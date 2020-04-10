В ПетрГУ пройдет горячая линия по дистанционному обучению

Сегодня, 10 апреля, в Петрозаводском государственном университете пройдет онлайн пресс-конференция по дистанционному обучению, сообщает паблик ПетрГУ.

На вопросы студентов и всех заинтересованных в обучении на удаленке ответит проректор по учебной работе Константин Тарасов. Трансляция пройдет в инстаграме (@kogetar) в 19:00.

Также свои вопросы в 19 часов можно адресовать руководителю профкома Алексею Бутенко. Это можно сделать на его странице Вконтакте или инстаграме @butenko_ptz.