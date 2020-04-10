Коронавирус мешает убрать свалку в Петрозаводске

Несанкционированная свалка на улице Труда в микрорайоне Соломенное будет ликвидирована совместными усилиями, сообщает администрация Петрозаводска.

Сообщается, что между специалистами мэрии, представителями мусоровывозящей компании и общественниками достигнуто взаимопонимание, как справиться с проблемой.



В частности, запланирован масштабный субботник для предварительной расчистки территории, который поможет ускорить процесс подготовки дальнейшего благоустройства. Субботник проведут, как только эпидемиологическая ситуация в связи с распространением коронавирусной инфекции в стране и регионе придёт в норму. Фирма по вывозу мусора готова предоставить транспорт для уборки, а затем организовать более частый вывоз ТКО с контейнерной площадки.



Пока же общественники намерены договориться с местным интернет-провайдером об установке видеонаблюдения на участке.

Данную территорию включили в проект благоустройства Соломенского парка по программе «Формирование комфортной городской среды».