В Петербурге раскрыли убийство вице-губернатора 25-летней давности

ФСБ раскрыла убийство экономиста, вице-губернатора Санкт-Петербурга Михаила Маневича, совершенное 18 августа 1997 года.

Чиновник находился в служебном автомобиле вместе с супругой, по нему стрелял снайпер, которому удалось скрыться. Маневич был ранен пятью пулями в шею и грудь, он умер по дороге в больницу, женщина получила легкое касательное ранение.

Двое исполнителей убийства сознались в том, что действовали по заказу лидера тамбовской ОПГ Владимира Барсукова, сообщили ТАСС в Центре общественных связей федеральной службы безопасности. Со слов обвиняемых, он лично передал им автомат Калашникова. Один из преступников следил за местом жительства вице-губернатора и передавал данные о его передвижениях сообщнику. Второй стрелял по машине с чиновником. Следственные действия продолжаются.

Барсуков отбывает наказание по ряду приговоров, в том числе вымогательство, рейдерском захвате.