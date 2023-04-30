Мошенников, обманувших костомукшанина, нашли в Адыгее

Полицейские нашли мошенников, которые обманули 66-летнего костомукшанина.

В прошлом году мужчина сообщил полиции, что у него похитили десять тысяч рублей. Пенсионеру под видом сотрудника правоохранительных органов позвонил неизвестный и сообщил, что его сын задержан. За освобождение родственника злоумышленник требовал деньги. Мужчина перечислил деньги и лишь потом узнал. Что с сыном все в порядке.

Карельские полицейские разыскали аферистов в Адыгее. По сообщению пресс-службы регионального МВД, к преступлению оказались причастны граждане 28 и 32 лет. Злоумышленники таким же способом обманули и жительниц Калининградской области и Камчатки.

Подозреваемые сейчас находятся в исправительной колонии. Для дальнейших следственных действий их этапируют в Карелию. // фото unsplash.com