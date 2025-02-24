В одном из магазинов Кондопоги вечером вспыхнул пожар

Вечером 23 февраля, в 19:40, на пульт пожарно-спасательной службы Кондопоги поступило сообщение о пожаре в магазине на улице Советов. Об этом нам сообщил близкий к МЧС Карелии источник.

Не прошло и трех минут, как два пожарных расчета из города бумажников были уже на месте происшествия. К счастью, помощь профессионалов уже не потребовалась. С огнем до прибытия пожарных при помощи подручных средств справились очевидцы происшествия.

В результате в 2-этажном кирпичном здании огнем были повреждены строительные материалы на площади два квадратных метра.

По предварительным данным, возгорание произошло из-за нарушения правил пожарной безопасности при проведении ремонтных работ. Сейчас по данному пожару проводится проверка. // фото: «Петрозаводск говорит»