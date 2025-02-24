Из горящей квартиры в Петрозаводске спасли женщину

Ранним утром 23 февраля на пульт пожарно-спасательной службы Петрозаводска поступило сообщение о пожаре в квартире 5-этажного жилого дома на улице Лесной. Это было в 05:02, сообщил близкий к МЧС Карелии источник.

Когда пожарные расчеты прибыли к месту вызова и проникли в расположенную на первом этаже квартиру, внутри помещения они обнаружили женщину.

Пострадавшую вынесли в безопасное место и затем доставили в больницу. Врачи диагностировали у нее отравление угарным газом.

В ходе тушения пожара из опасной зоны задымления было эвакуировано пять человек. В квартире, где произошло возгорание, была повреждена кухня на площади пять квадратных метров.

По какой причине произошел пожар, сейчас устанавливают специалисты. // фото: pexels.com