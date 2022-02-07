В некоторых районах Карелии потеплеет до нуля

В Карелию 7 февраля придет оттепель, сообщает ЦГМС республики. Пор данным ведомства, в понедельник будет облачно; ночью в большинстве районов ожидается умеренный снег, на юго-западе местами сильный, днем небольшой, местами умеренный снег.

Ночью в отдельных районах метель, на дорогах гололедица. Ветер юго-восточный, южный умеренный, на юго-западе местами с порывами сильного. Температура воздуха ночью -6, -11°C на востоке и севере местами до -15°С, днем 0, -5°С, на севере до -8°С.

В Петрозаводске также облачно, небольшой снег, на дорогах гололедица. Ветер юго-восточный умеренный. Температура воздуха ночью -6, -8°C, днем -2, -4°C. Атмосферное давление ночью будет слабо падать, днем слабо расти.

По данным gismeteo.ru , в Костомукше в понедельник будет пасмурно, снег, температура -5, -3. В Медвежьегорске пасмурно, снег, температура -7, -4. В Олонце 7 февраля пасмурно, снег, температура -2, 0. // Фото: Pixabay