В Карелии начинает немного теплеть

По сведениям Карельского гидрометцентра, сегодня в республике будет облачно. Днем небольшой, местами умеренный снег, в отдельных районах метель. На дорогах гололедица.

Ветер юго-восточный, южный умеренный. Температура воздуха -6, -11°C в течение суток, на юго-западе -2, -7°С.

В Петрозаводске будет также облачно. Небольшой снег. На дорогах гололедица.

Ветер юго-восточный умеренный. Температура воздуха днем -6, -8°C. Атмосферное давление будет слабо падать. // Фото: invisiblepower / Pixabay