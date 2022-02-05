В Карелии будет облачно, местами метель

По сведениям Карельского гидрометцентра, завтра в республике будет облачно. Ночью в большинстве районов умеренный снег, днем небольшой, местами умеренный снег, в отдельных районах метель. На дорогах гололедица.

Ветер юго-восточный, южный умеренный. Температура воздуха -6, -11°C в течение суток, ночью на востоке до -17°С, днем на юго-западе -2, -7°С.

В Петрозаводске будет так же облачно. Небольшой снег. На дорогах гололедица.

Ветер юго-восточный умеренный. Температура воздуха ночью -9, -11°C, днем -6, -8°C. Атмосферное давление будет слабо падать. // Фото: john_Ioannidis / Pixabay