В музее Кижи создают виртуальную галерею семейных реликвий

Виртуальную галерею семейных реликвий «Из поколения в поколение» задумал создать Музей-заповедник «Кижи». К этой работе музей пригласил всех желающих.

«Семейные реликвии» - это основная тема «Ночи музеев» в этом году.

Жителям Карелии предлагается выбрать предмет, который, возможно, хранится в семье как реликвия, сделать его фотографию и отправить фото с описанием на электронную почту kovalchuk@kizhi.karelia.ru.

В описании нужно указать: что изображено на фото, кому принадлежал предмет, где жил этот человек, где бытовал предмет, кто изготовитель предмета, опознавательные знаки (клейма, этикетки и т. д.), история или легенда, связанная с предметом, история семьи, которой принадлежит предмет, история населенного пункта и т. п. // Фото: Музей-заповедник «Кижи».