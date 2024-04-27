Мужской хор Карелии отметил день рождения на сцене

Мужской хор Карелии отметил свое 17-летие отчетным концертом (6+) на сцене музыкального колледжа имени Раутио. Коллектив официально появился на свет 23 апреля 2007 года, а его основателем является Алексей Умнов, музыкант, а также хранитель и продолжатель традиций мужского хорового пения.

В честь дня рождения хора руководитель решил представить золотой репертуар: духовную музыку, народные песни, а также произведения русских, грузинских и ирландских композиторов. В качестве творческого поздравления в концерте участвовали ансамбль мальчиков и юношей центра мужского хорового пения (руководителем которого также является Алексей) и женский вокальный ансамбль "Вираж", руководителем которого является супруга Алексея - Марина Умнова.

На следующий день после отчетного концерта своего хора Алексей Умнов был был удостоен почетного звания «Заслуженный деятель искусств Республики Карелия». Хористы считают, что это отличный подарок на день рождения.

Искренне поздравляем Мужской хор Карелии и его руководителя, и желаем дальнейших творческих успехов! // Видео: Юрий Крупянский, телеканал "Ника плюс".