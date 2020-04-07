В Минпросвещения рассказали о продлении учебного года

Министерство просвещения России рассматривает вопрос продления учебного года в связи с пандемией коронавируса. Задержаться за партами, возможно, придется ученикам одиннадцатых классов, сообщил министр Сергей Кравцов в эфире телеканала «Россия 24».

По словам чиновника, одиннадцатиклассники, вероятно, будут учиться до 8 июня, после чего сразу же начнется период сдачи ЕГЭ. При этом, по словам Кравцова, власти пока не рассматривают повторный перенос сроков проведения Единого госэкзамена.

Напомним, с сегодняшнего дня школьники Карелии вышли с длинных весенних каникул и приступили к дистанционному обучению.