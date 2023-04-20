В Минцифры заявили: электронные повестки не рассылают через Госуслуги

После того как главный военком Санкт-Петербурга Сергей Качковский заявил журналистам, что тестовые повестки приходят в личный кабинет на «Госуслугах», в Минцифры поспешили уточнить, что такие повестки не имеют юридической силы.

«Минцифры не подтверждает появившуюся в СМИ информацию о планах в отдельных регионах рассылать электронные повестки через «Госуслуги»,

- сообщается в телеграм-канале ведомства.

Для отправки электронных повесток через Госуслуги, требуется принятие отдельного нормативного акта.

«Для направления повесток через Госуслуги в электронном виде необходимо принятие отдельного нормативного акта. В связи с этим электронные повестки через Госуслуги направляться не могут»,

- уточнили в министерстве.

Сейчас призывники могут получить повестку двумя способами. Первый – лично в руки. Повестку может вручить сотрудник военкомата по месту прописки или временной регистрации, руководитель или ответственный за военно-учетную работу в организации по месту работы или учебы, пояснили в Минцифры. Второй способ вручения повестки - заказным письмом с уведомлением, направленным по Почте России. // фото unsplash.com