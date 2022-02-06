В МЧС рассказали, насколько коварными могут быть зимние водоемы

Мороз на улице не всегда гарантирует, что лед на водоемах безопасен. Об этом предупредило жителей МЧС Карелии, объяснив, в чем заключается коварство зимних реки и озер.

Главная опасность — толстый слой снега, который мешает образованию льда.

— При значительном снежном покрове холод к поверхности льда уже не проникает, и вода начинает подтачивать лёд снизу. Даже в сильный мороз можно выйти на лесное озеро, с которого снег никуда не сдувается, а только накапливается, и провалиться, — предупредили в МЧС.

Также надо учитывать, что снег давит сверху на лёд, он начинается трескаться и выпускать воду. На крупных озерах вода под снегом скапливается по краям, на мелких озерах — в центре. // Фото: МЧС РК