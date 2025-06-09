09 июня 2025, 13:51
В МЧС предупредили о непогоде в Карелии
Дожди и сильный ветер идут в республику
Фото: unsplash.com / Khamkeo
В МЧС предупредили жителей Карелии о непогоде. Соответствующее сообщение рассылает пресс-служба ведомства.
По данным синоптиков, ночью 9 июня местами по республике ожидаются сильные дожди.
А уже во вторник, 10 июня, в Карелию придет сильный ветер. Его порывы будут достигать 15-18 метров в секунду. На севере РК будет дуть северо-западный ветер, на юге - юго-западный. © «Петрозаводск говорит»