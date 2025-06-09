В МЧС предупредили о непогоде в Карелии

В МЧС предупредили жителей Карелии о непогоде. Соответствующее сообщение рассылает пресс-служба ведомства.

По данным синоптиков, ночью 9 июня местами по республике ожидаются сильные дожди.

А уже во вторник, 10 июня, в Карелию придет сильный ветер. Его порывы будут достигать 15-18 метров в секунду. На севере РК будет дуть северо-западный ветер, на юге - юго-западный. © «Петрозаводск говорит»