В Минстрое рассказали о лидерах голосования по благоустройству

Жители Карелии продолжают выбирать общественные территории, которые будут благоустроены в следующем году в рамках федерального проекта «Формирование комфортной городской среды» (нацпроект «Инфраструктура для жизни»). Об этом рассказали в паблике Минстроя Карелии В Петрозаводске свой выбор сделали уже более 30 тысяч горожан.

Больше всего голосов – 6410 – жители карельской столицы отдали Саду Памяти Героев. Общественная территория расположена на Древлянке между Лесным проспектом, Сыктывкарской улицей и Неглинкой. В рамках благоустройства здесь планируется мощение пешеходных дорожек, установка опор наружного освещения, скамеек, урн и цветочниц, организация парковки и озеленение.

На втором месте – Добрынинский сквер, за него отдали 4325 голоса. Территория расположена на Кукковке между улицей Ровио и Добрынинской аллеей. Сейчас это пустая, огороженная забором площадка. Замыкает призовую тройку парк Каменный Ручей, за который проголосовали 4107 человек. Чуть отстает от лидеров парк Лесной Ключ, которому достался пока 3656 голос.

Голосование продлится до 12 июня. Выбрать общественное пространство для благоустройства можно по ссылке.

Необходима авторизация на портале Госуслуг. Принять участие в голосовании может любой житель старше 14 лет.

Фото: скрин с портала Госуслуги