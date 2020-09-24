В квартире бабушки-ветерана потеплело после выхода сюжета «Ники Плюс»

Батареи в аварийном доме на улице Советская, 39-а, в Петрозаводске потеплели. Об этом сегодня сообщается на сайте прокуратуры Карелии. После выхода сюжета «Ники Плюс» о замерзающей в своей квартире бабушке-ветеране Великой Отечественной войны, прокуратура организовала проверку.

Работники надзорного органа опросили жильцов дома, которые подтвердили факт понижения температурного режима в квартирах и местах общего пользования. Затем сотрудники прокуратуры связались с управляющей компанией, обслуживающей барак. Коммунальщики выпустили воздух из внутриквартирных и общедомовых сетей теплоснабжения дома №39-а.

Как отчитался надзорный орган, в результате проведенных работ в доме обеспечен нормативный температурный режим. Также прокуратура города разъяснила жильцам порядок обращения по вопросам нарушения прав в сфере ЖКХ и довела контактную информацию организации, осуществляющей управление домом.