В Карельской таможне сменился руководитель

Начальником Карельской таможни стал Валерий Гуков. Как сообщили в пресс-службе таможни, прежний руководитель к Алексей Накрошаев назначен на должность начальника Московской таможни.

Валерий Гуков родился 21 мая 1968 года в селе Ключи в Алтайском крае. В 1991 году окончил Барнаульское высшее военное авиационное училище летчиков. В таможенных органах с 1999 года.

До нового назначения занимал должности заместителя начальника Бийского таможенного поста Алтайской таможни, начальника Томской таможни, возглавлял Новосибирскую таможню.

Награжден медалями «За службу в таможенных органах» всех степеней, медалью «Дмитрий Бибиков» и нагрудным знаком «Отличник таможенной службы».