В Карелии местами похолодает до минус 26

По данным Карельского гидрометцентра, завтра по республике ожидается облачная с прояснениями погода. Ночью в большинстве районов, а днем местами небольшой снег.

Ветер ночью северо-западный, западный, днем западный, юго-западный умеренный.

Температура воздуха ночью -14,-19°С, местами до -26°C, днем -11, -16°C, местами до -23°C.

В Петрозаводске облачно с прояснениями. Ночью небольшой снег, днем преимущественно без осадков. Ветер западных направлений умеренный.

Температура воздуха ночью -16, -18°C, днем -13, -15°C. Атмосферное давление будет расти. // Фото: Aaron Burden / Unsplash