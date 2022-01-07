Сегодня в Карелии и Петрозаводске морозно и снежно

По прогнозу регионального Гидрометцентра, в Петрозаводске сегодня облачно с прояснениями, небольшой снег. Ветер западный умеренный. Температура воздуха -17, -19 в течение суток.

В Карелии облачно, днем с прояснениями. Небольшой, местами умеренный, на севере местами сильный снег. Ветер северо-западный, западный, на севере северный умеренный. Температура воздуха -12, -17, местами до -25, в течение суток, на севере днем -6, -11.

По прогнозу Гидрометцентра России, в Калевале днем -9;

В Кондопоге днем -16;

В Медвежьегорске днем -14;

В Олонце днем -14;

В Пудоже днем -16;

В Сегеже днем -11;

В Сортавале днем -14;

В Суоярви днем -16. (фото pixabay.com, Sorbyphoto)