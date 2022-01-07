07 января 2022, 09:00
Сегодня в Карелии и Петрозаводске морозно и снежно
В пятницу жители республики увидят солнце
По прогнозу регионального Гидрометцентра, в Петрозаводске сегодня облачно с прояснениями, небольшой снег. Ветер западный умеренный. Температура воздуха -17, -19 в течение суток.
В Карелии облачно, днем с прояснениями. Небольшой, местами умеренный, на севере местами сильный снег. Ветер северо-западный, западный, на севере северный умеренный. Температура воздуха -12, -17, местами до -25, в течение суток, на севере днем -6, -11.
По прогнозу Гидрометцентра России, в Калевале днем -9;
В Кондопоге днем -16;
В Медвежьегорске днем -14;
В Олонце днем -14;
В Пудоже днем -16;
В Сегеже днем -11;
В Сортавале днем -14;
В Суоярви днем -16. (фото pixabay.com, Sorbyphoto)