Карельские синоптики обещают 25-градусный мороз в Рождество

В пятницу в Петрозаводске, по прогнозу регионального Гидрометцентра, облачно с прояснениями. Ночью без существенных осадков, днем небольшой снег. Ветер западный умеренный. Температура воздуха -17, -19 в течение суток. Атмосферное давление будет расти.

В Карелии облачно, днем с прояснениями. Небольшой, местами умеренный, на севере местами сильный снег. Ветер северо-западный, западный, на севере северный умеренный. Температура воздуха -12, -17, местами до -25, в течение суток, на севере днем -6, -11.

По прогнозу Гидрометцентра России, в Калевале ночью -18, днем -9;

В Кондопоге ночью -18, днем -16;

В Медвежьегорске ночью -17, днем -14;

В Олонце ночью -18, днем -14;

В Пудоже ночью -23, днем -16;

В Сегеже ночью -18, днем -11;

В Сортавале ночью -17, днем -14;

В Суоярви ночью -19, днем -16. (фото «Петрозаводск говорит»)