Карельские синоптики обещают 25-градусный мороз в Рождество
В пятницу в Петрозаводске, по прогнозу регионального Гидрометцентра, облачно с прояснениями. Ночью без существенных осадков, днем небольшой снег. Ветер западный умеренный. Температура воздуха -17, -19 в течение суток. Атмосферное давление будет расти.
В Карелии облачно, днем с прояснениями. Небольшой, местами умеренный, на севере местами сильный снег. Ветер северо-западный, западный, на севере северный умеренный. Температура воздуха -12, -17, местами до -25, в течение суток, на севере днем -6, -11.
По прогнозу Гидрометцентра России, в Калевале ночью -18, днем -9;
В Кондопоге ночью -18, днем -16;
В Медвежьегорске ночью -17, днем -14;
В Олонце ночью -18, днем -14;
В Пудоже ночью -23, днем -16;
В Сегеже ночью -18, днем -11;
В Сортавале ночью -17, днем -14;
В Суоярви ночью -19, днем -16. (фото «Петрозаводск говорит»)