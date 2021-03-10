В Карелии зафиксировали два землетрясения

Два слабых сейсмособытия неизвестного происхождения зафиксированы в Карелии в районе Ладожского озера, сообщает информационный портал «Маяк».

Сообщение об этом опубликовано институтом сейсмологии университета в Хельсинки 9 марта 2021 года.

Первый толчок, магнитудой 1,7 было зарегистрирован вчера в 13.55 по московскому времени к северо-западу от озера. Второе — магнитудой 1,4 — произошло позднее, в 14.56 севернее озера. Оба – на территории Карелии.

Точки, где произошли толчки, отражены на карте бюллетеня черным значком, обозначающим «сейсмособытие неизвестного происхождения». Синим значком обозначены взрывы (в карьерах или при строительных работах).

Изображение с сайта mayaksbor.ru