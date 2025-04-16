В Карелии спасли водителя грузовика, у которого случился инфаркт

Дорожным полицейским сообщили о грузовике на обочине, водитель которого лежал на руле. У мужчины случился инфаркт. Он не мог дышать и жаловался на боль. Сотрудники ГАИ вызвали скорую помощь, но состояние водителя из Петербурга ухудшалось, тогда полицейские решили сами доставить его в больницу Сегежи.

Они связались с владельцем грузовика, он оказался сыном 52-летнего водителя, и рассказали о произошедшем. Родственники водителя приехали в Карелию.

Петербуржца перевезли в республиканскую больницу. Его здоровью ничего не угрожает. © «Петрозаводск говорит»