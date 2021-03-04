В Карелии семью поблагодарили за поимку серийной воровки

Полиция поблагодарили жительницу Беломорска и ее супруга за предотвращение преступления. Благодаря действиям товароведа и помощи супруга, работника ОВД, была задержана подозреваемая в серии краж.

4 марта начальник ОМВД России по Беломорскому району подполковник полиции Максим Сырица вручил семье благодарственные письма за активную гражданскую позицию и помощь правоохранительным органам в пресечении преступления.

Как рассказали в МВД Карелии, товаровед помогла предотвратить хищения из торговых точек. В разгар рабочего дня ей удалось задержать посетительницу, пытавшуюся похитить товар на сумму более 10 тысяч рублей. В магазине сработала антикражная система. Товаровед остановила посетительницу, направлявшуюся к выходу, и попросила открыть сумку. Тогда посетительница стала выбрасывать похищенное и скидывать товары с прилавков на пол. Представительница магазина закрыла входную дверь и вызвала полицию, а также позвонила супругу- работнику органов внутренних дел. Мужчина обошел другие магазины и предупредил продавцов о возможных хищениях. По записям камер видеонаблюдения были выявлены еще несколько фактов преступлений, совершенных в тот же день. Задержанная женщина стала фигуранткой нескольких уголовных дел. (фото adm-moskovsky.ru)