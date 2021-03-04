Что получат карельские красавицы на 8 марта

МТС Банк предположил, какие приятные сюрпризы могут получить представительницы прекрасного пола на 8 марта, исходя из данных прошлого года.

На 8 марта наибольшей популярностью пользуются походы в кинотеатры – количество покупок билетов здесь в 2,2 раза больше, чем в среднем в марте. На втором месте – путешествия: железнодорожные билеты покупают на 27% чаще, авиабилеты – на 22%, а отели бронируют – на 21% чаще. Длинные выходные – хороший повод для мини - отпуска и смены обстановки.

Также значительно увеличивается количество транзакций в ресторанах – рост на 22% по сравнению со средними показателями марта.

Часть мужчин предпочитает устроить домашний праздник, о чем свидетельствует рост заказов еды на дом на 19% и увеличение количества покупок в супермаркетах на 8%.

Лучшие подарки девушкам – цветы и бриллианты

Аналитики МТС Банка выделили 10 категорий, в которых значительно увеличивается количество транзакций за неделю до 8 марта по сравнению со средними значениями этого месяца.

Традиционно на 8 марта мужчины дарят женщинам цветы – они могут быть как самостоятельным подарком, так и дополнением к нему. Количество транзакций в цветочных магазинах вырастает в 7 раз по сравнению со средними показателями марта. Ювелирные украшения также желанный подарок для многих женщин – здесь количество покупок увеличивается в 3,3 раза. Замыкают первую тройку по росту транзакций книги – в 3,1 раза.

В списке также есть электроника, смартфоны и аксессуары, одежда и даже лотерейные билеты.