В Карелии сегодня переменная облачность, местами снег

В Петрозаводске переменная облачность, без существенных осадков. На дорогах гололедица. Ветер западный, северо-западный умеренный. Температура воздуха -12,-14, рассказали в региональном гидрометцентре.

В Карелии переменная облачность, местами небольшой снег. На дорогах гололедица. Ветер западный, северо-западный умеренный. Температура воздуха -8, -13, местами до -20.

По данным федеральной метеослужбы, в Калевале днем -16;

В Кондопоге, Медвежьегорске, Пудоже, Сегеже, Сортавале днем -13;

В Олонце днем -12;

В Суоярви днем -14. // фото «Петрозаводск говорит»