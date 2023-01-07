07 января 2023, 09:00
В Карелии сегодня переменная облачность, местами снег
Опубликован прогноз погоды на 7 января в Петрозаводске и Карелии
В Петрозаводске переменная облачность, без существенных осадков. На дорогах гололедица. Ветер западный, северо-западный умеренный. Температура воздуха -12,-14, рассказали в региональном гидрометцентре.
В Карелии переменная облачность, местами небольшой снег. На дорогах гололедица. Ветер западный, северо-западный умеренный. Температура воздуха -8, -13, местами до -20.
По данным федеральной метеослужбы, в Калевале днем -16;
В Кондопоге, Медвежьегорске, Пудоже, Сегеже, Сортавале днем -13;
В Олонце днем -12;
В Суоярви днем -14. // фото «Петрозаводск говорит»