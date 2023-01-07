07 января 2023, 09:00
Погода

В Карелии сегодня переменная облачность, местами снег

Опубликован прогноз погоды на 7 января в Петрозаводске и Карелии

В Петрозаводске переменная облачность, без существенных осадков. На дорогах гололедица. Ветер западный, северо-западный умеренный. Температура воздуха -12,-14, рассказали в региональном гидрометцентре.

В Карелии переменная облачность, местами небольшой снег. На дорогах гололедица. Ветер западный, северо-западный умеренный. Температура воздуха -8, -13, местами до -20.

По данным федеральной метеослужбы, в Калевале днем -16;

В Кондопоге, Медвежьегорске, Пудоже, Сегеже, Сортавале днем -13;

В Олонце днем -12;

В Суоярви днем -14. // фото «Петрозаводск говорит»

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